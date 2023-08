Istanbul, 14 ago. – (Adnkronos) – Ora è ufficiale: Cengiz Under è un nuovo giocatore del Fenerbahce. L’attaccante turco arriva a titolo definitivo dall’Olympique Marsiglia per 15 milioni di euro, firmando un contratto di quattro anni. Questo trasferimento fa sorridere anche la Roma, che incasserà circa 3 milioni in virtù del 20% accordato coi francesi come percentuale sulla futura rivendita del 26enne turco.