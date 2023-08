Londra, 14 ago. – (Adnkronos) – “Mister Mancini, abbiamo condiviso tanto. È stato un onore e un piacere. Grazie mille per tutto ed un in bocca al lupo per il futuro”. Il centrocampista dell’Arsenal e della Nazionale Jorginho ha salutato con un post sul proprio profilo Instagram l’ex commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini, che ha rassegnato ieri le sue dimissioni.