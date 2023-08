Milano, 14 ago. – (Adnkronos) – L’Inter ha chiuso l’affare con il Bologna per il ritorno, a distanza di oltre 10 anni, di Marko Arnautovic. Il 34enne austriaco è atteso nelle prossime ore in città per sottoporsi alle visite mediche di rito. L’attaccante lascia il Bologna dopo due stagioni e si trasferisce in nerazzurro per una cifra di circa 8 milioni di euro più 2 di bonus.