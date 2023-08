Calcio: Bologna, ufficiale l’acquisto di Ndoye dal Basilea

Bologna, 14 ago. – (Adnkronos) – E’ ufficiale l’acquisto da parte del Bologna dell’attaccante Dan Ndoye dal Basilea. Il 22enne svizzero passa ai rossoblù a titolo definitivo. A dare l’annuncio la società emiliana con una nota sul proprio sito web. “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Fc Basel il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Dan Ndoye. Sesto svizzero della storia del Bologna, Dan è un’ala destra di buone doti fisiche e con già all’attivo diverse stagioni da professionista con numeri in crescendo, nonostante la giovane età. Sviluppatosi nel settore giovanile del Losanna, debutta in prima squadra nella stagione 2019/20 e in due anni colleziona 13 reti fra campionato e coppa nazionale. Si trasferisce poi in Ligue1 al Nizza dove agisce per lo più da esterno di centrocampo, subentrando spesso nei secondi tempi; trova invece più spazio e fiducia nella fase a gironi di Europa League, schierato talvolta da punta centrale dal tecnico Vieira e ripagandolo con due gol importanti a Leverkusen e Slavia Praga. Ritorna in patria con il Basilea nell’estate 2021, gioca la Conference, viene schierato come attaccante esterno a destra ma anche a sinistra, confeziona gol e assist con invidiabili doti di corsa, notevole velocità e qualità nell’uno contro uno e nel dribbling. Esordisce in Nazionale maggiore, dopo 10 reti con la U21, in occasione di una vittoria della Svizzera in Spagna per la Nations League a settembre 2022. Col Basilea raggiunge la semifinale di Conference League eliminato per mano della Fiorentina lo scorso maggio. Dall’agosto 2023 passa al Bologna”.