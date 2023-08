Tennis: Sinner a un passo dal primo 1000, a Toronto per i bookie è favorito su De Minaur

Roma, 13 ago. – (Adnkronos) – Jannik Sinner è pronto a mettere le mani sul Masters 1000 di Toronto. Dopo le due finali perse a Miami (2021 e 2023), il talento azzurro andrà a caccia del primo trionfo in un torneo di questo calibro. Dall’altra parte della rete ci sarà Alex De Minaur, numero 18 del ranking, ma i bookmaker vedono nettamente avanti l’altoatesino: il successo di Sinner è infatti visto a 1,40 su Better e William Hill, mentre quello dell’australiano oscilla tra 2,90 e 3. L’italiano è avanti anche per la conquista del primo set a 1,46, contro il suo avversario a 2,55. Per quanto riguarda il set betting, riporta Agiproews, un trionfo di Sinner in due set è in pole a 1,94, seguito dal 2-1 in favore del numero uno azzurro a 3,60. Lo 0-2 per De Minaur paga invece 5 volte la posta.