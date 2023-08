Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “In Italia il problema non sono i bassi salari ma il lavoro povero conseguenza, come ha detto il presidente Meloni, di anni di mancata crescita. Su questo grazie al coinvolgimento del Cnel presenteremo una proposta credibile e non ideologica come il salario minimo, che unita alle misure che vareremo nella legge di Bilancio, consentirà di aiutare davvero i lavoratori”. Lo dichiara ai tg il vicepresidente del gruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Salvatore Sallemi.