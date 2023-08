Salario minimo: Paita (Iv), ‘paradossale sia Cnel a impostare tema’

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “E’ veramente paradossale che sia il Cnel, realtà del tutto inutile, a dover impostare il tema dei salari nel Paese. Per noi il Cnel andava cancellato. Fondamentale è invece andare avanti sulla proposta della Cisl a prima firma Renzi di partecipazione agli utili dei lavoratori. Si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma”. Così Raffaella Paita, senatrice e coordinatrice di Italia viva, che poi spiega che “la partecipazione dei lavoratori agli utili d’impresa è una risposta giusta perché si lega a due temi fondamentali per l’economia italiani: l’aumento dei salari e del reddito dei lavoratori italiani e il miglioramento della produttività aziendale che è più debole in Italia rispetto ai competitor europei più importanti”. “La misura va accompagnata con un regime fiscale di favore che premia la corresponsione di questi utili partecipativi detassandoli”, conclude.