Salario minimo: Magi, ‘pdl torni in aula, firme perché riprenda esame’

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “Parte oggi la raccolta firme per sostenere la proposta unitaria delle opposizioni sul salario minimo. Abbiamo visto come il governo abbia solo l’intenzione di rimandare per affossare. Prima la maggioranza ha chiesto una sospensiva, poi Giorgia Meloni ha tirato fuori dal cilindro il Cnel come arma di distrazione di massa. È importante firmare perché la proposta di legge torni in aula a settembre, venga discussa e votata. Meloni non può calpestare la democrazia, non può ignorare ciò che chiedono le opposizioni, non può ignorare il tema del lavoro povero”. Lo afferma Riccardo Magi, segretario e deputato di +Europa.