Russia: oltre 4mila case allagate per tifone in regione estremo oriente

Mosca, 13 ago. (Adnkronos/Dpa) – Oltre 4300 case sono rimaste allagate nella regione di Primorski Krai, nell’estremo oriente russo, in seguito alle forti piogge provocate dal passaggio del tifone Khanun, che ha provocato danni anche in Giappone. Secondo i dati della protezione civile russa, oltre 2mila persone, fra cui 450 bambini, sono stati evacuati.

Le inondazioni hanno allagato oltre 4300 case in 16 villaggi, 5600 proprietà e 43 sezioni stradali. Vi sono 28 villaggi isolati. Al momento non si segnalano vittime.

La regione colpita si trova al confine con la Cina, con l’area costiera che si affaccia sul mar del Giappone. Uno stato d’emergenza è stato dichiarato dopo in seguito alle forze inondazioni provocate dalle piogge e dal crollo della diga di Spassk-Dalny. In quest’ultima zona, l’acqua sta cominciando oggi a recedere.