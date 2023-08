L’intervista – Cacciano: “Il Pd guarda ai 5 Stelle e alle forze civiche, Mastella al capolinea”

Segretario, è noto che molte scelte politiche dipendono dalle elezioni provinciali. Se il prossimo anno dovesse votarsi con il voto popolare, il PD quale linea politica perseguirebbe?

“Il Partito Democratico ha una chiara linea politica di alternativa alle Destre e al Mastellismo. Lavoriamo senza sosta per rilanciare e rafforzare un’ampia ed inclusiva Alleanza di Centro Sinistra che, aperta all’importante contributo del Civismo, possa disegnare una competitiva proposta di governo in occasione delle probabili elezioni provinciali del prossimo anno finalmente ricondotte al voto popolare. Organizzare una squadra ed un programma credibili, partendo dai temi cruciali del nostro territorio, rappresenta il presupposto per intercettare la fiducia dei Cittadini Sanniti chiamati dopo oltre 15 anni a decidere le sorti del governo provinciale”. A questo punto, Giovanni Cacciano, elenca le principali questioni all’attenzione de suo partito. “Ciclo integrato dei rifiuti, sistema delle acque per uso potabile ed irriguo, i risvolti sulle produzioni agricole e sull’equilibrio idrogeologico della crisi climatica, gli effetti dell’inverno demografico sui nostri territori marginali sono solo alcuni dei punti cardine di un cammino comune per condurre il Sannio oltre le rovine della decennale gestione mastelliana ed evitare, al contempo, il letale abbraccio delle sirene della peggiore destra d’Europa”.

L’intervista completa su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia