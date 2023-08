Mai dare troppo peso al calcio d’agosto, ancora troppo lontano dalle pressioni e dai primi punti in palio, ma l’iniziale assaggio di campionato per il Benevento non è stato esattamente entusiasmante. Matteo Andreoletti aveva bisogno di un banco di prova credibile e quello con il Monterosi Tuscia, squadra imbottita di giocatori che la Serie C la conoscono come le proprie tasche, lo è stato sicuramente, ma non ha permesso al tecnico giallorosso di annotare un’infinita di pregi tra i propri appunti. Tutt’altro.

