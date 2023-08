Al termine del match, il volto di Matteo Andreoletti non trasmetteva soddisfazione e il tecnico giallorosso non ha fatto nulla per nasconderlo: “Analizzare la prestazione di oggi è riduttivo – ha dichiarato l’allenatore della Strega – Preferisco soffermarmi sull’atteggiamento che i ragazzi hanno avuto in queste tre settimane e da questo punto di vista sono molto soddisfatto. L’obiettivo di queste ultime due partite era quello di aumentare il minutaggio e dare la possibilità a tutti di mettersi in mostra e capire chi possa fare o meno parte del Benevento e i riscontri ci sono stati. E’ chiaro che, dal punto di vista qualitativo, non sono soddisfatto della prestazione, non ho problemi a dirlo. Ma il percorso resta importante e per ora va bene così”. Insomma, il bilancio del ritiro è positivo.

