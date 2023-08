Tennis Atp Toronto, Sinner batte Monfils al 3° set e vola in semifinale

Toronto, 12 ago. – (Adnkronos) – Dopo 2 ore e 22 minuti Jannik Sinner piega la resistenza di Gael Monfils e vola, per la prima volta in carriera, alle semifinali dell’Open del Canada. Il 21enne altoatesino, numero 8 del mondo e 7 del seeding, vince la lunga battaglia con il 36enne francese, sceso al numero 246 Atp ma ex top ten, per 6-4, 4-6, 6-3. Sinner e Monfils hanno deliziato il pubblico fino oltre la mezzanotte locale giocando una partita molto intensa, fatta per lo più di scambi medio lungo (sono stati complessivamente 32 i punti che hanno richiesto almeno 9 scambi), con grandi botte da fondocampo e recuperi mozzafiato. Con questo successo Sinner, primo italiano da quando esistono i Masters 1000 a giungere in semifinale all’Open del Canada, scavalca Stefanos Tsitsipas posizionandosi al quarto posto della race immediatamente alle spalle di Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev.