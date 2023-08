“La situazione si è normalizzata. I problemi di viabilità derivanti dalle chiusure di alcuni tratti di strada adiacenti l’area dell’Arco di Traiano sono stati prontamente risolti”. L’assessore al Traffico, Attilio Cappa, accompagnato dagli agenti della polizia municipale con il vice comandante Emilio Belmonte (si è aggiunto poi il presidente della commissione Picariello), si è recato personalmente in quella parte del centro storico per valutare i correttivi da apportare a seguito dei disagi derivanti dalla chiusura al traffico di via Port’Aurea e via Manciotti, disagi interpretati dal presidente del Comitato di Quartiere Centro Storico Luigi Marino e trasferiti all’amministrazione“La situazione si è normalizzata. I problemi di viabilità derivanti dalle chiusure di alcuni tratti di strada adiacenti l’area dell’Arco di Traiano sono stati prontamente risolti”. L’assessore al Traffico, Attilio Cappa, accompagnato dagli agenti della polizia municipale con il vice comandante Emilio Belmonte (si è aggiunto poi il presidente della commissione Picariello), si è recato personalmente in quella parte del centro storico per valutare i correttivi da apportare a seguito dei disagi derivanti dalla chiusura al traffico di via Port’Aurea e via Manciotti, disagi interpretati dal presidente del Comitato di Quartiere Centro Storico Luigi Marino e trasferiti all’amministrazione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia