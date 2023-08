Salario minimo: Meloni, ‘ho dubbi ma niente preclusioni ideologiche, valuto tutti pro e contro’

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – “La svolta è il salario minimo? Molte forze sindacali e tanti esperti di lavoro nutrono delle perplessità. Il timore è che il salario minimo possa diventare un parametro sostitutivo e non aggiuntivo per i lavoratori, andando così, per paradosso a peggiorare la condizione di molti lavoratori. Sono dubbi che condivido, ma ripeto: non ho preclusioni ideologiche, la mia è solo la doverosa preoccupazione di non intervenire su una materia così delicata senza la certezza di aver vagliato tutti i pro e contro”. Lo scrive il premier Giorgia Meloni in una lettera pubblicata dal ‘Corsera’ dopo il vertice di ieri a palazzo Chigi tra governo e opposizione sul salario minimo.