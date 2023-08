Salario minimo: Catalfo (M5S), ‘con Meloni incontro inconcludente, serve soglia legale

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – “È stato un incontro inconcludente. Su un tema così rilevante, che interessa 3,6 milioni di lavoratori, dal governo non abbiamo ascoltato alcuna proposta se non quella di coinvolgere il Cnel. Non mi pare ci fosse, da parte della presidente del Consiglio, la giusta conoscenza della nostra pdl. Le abbiamo ribadito i contenuti del testo, che punta a rafforzare la contrattazione collettiva “sana” e a fissare una soglia minima inderogabile di 9 euro lordi l’ora laddove il trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sia inferiore. Se non interviene come hanno fatto Germania e Francia la situazione nel nostro Paese non migliorerà”. Lo ha detto l’ex ministra del Lavoro Nunzia Catalfo (M5S) in un’intervista al Manifesto.