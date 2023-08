Monza: rapine, furti e spaccio, due giovani trasferiti al Cpr di Bari

Milano, 12 ago. (Adnkronos) – Il questore della provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha disposto l’accompagnamento presso il Cpr di Bari di due giovani extracomunitari, irregolari sul territorio nazionale. Si tratta di un cittadino equadoregno di 26 anni e di un cittadino marocchino di 20 anni.

Il primo è stato scarcerato dal carcere di Monza dopo aver scontato sette anni di reclusione per essersi reso responsabile di svariati episodi di rapine e furti in abitazione, commessi prevalentemente nella città di Milano. In una di queste circostanze, in particolare, era stato sorpreso all’interno dell’appartamento dai proprietari e per poter fuggire li aveva colpiti con un piede di porco. Quindi, mentre fuggiva con l’auto, si era schiantato contro un muro e la polizia lo aveva bloccato, recuperando anche l’intera refurtiva.

Per quanto riguarda il 20enne marocchino, invece, la sera di giovedì 10 agosto, un equipaggio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico-squadra volanti della questura, durante un controllo nei pressi di Piazza Duomo, a Monza, ha notato un gruppo di giovani che alla vista della pattuglia hanno iniziato a fuggire. Dopo una lunga rincorsa per le vie cittadine, gli agenti sono riusciti a bloccare il giovane, che ha spiegato loro di non avere documenti, ma di vivere in Italia ormai da 12 anni. Accompagnato in questura, si è scoperto che era arrivato irregolarmente in Italia e da subito si era dedicato alla commissione di rapine, furti, ricettazione, utilizzo indebito di carte di credito altrui e reati inerenti al porto di armi. Per questo ieri il questore ha disposto l’accompagnamento e il collocamento dei due giovani presso il Cpr di Bari, dove saranno trattenuti per il tempo strettamente necessario al definitivo allontanamento dal territorio nazionale.