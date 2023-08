Il Fortore continua a subire i colpi della demedicalizzazione delle ambulanze del 118. In pochi giorni si ripetono gli interventi ad elevato rischio per la vita delle persone che attivano il sistema dell’emergenza. La precarietà della nuova organizzazione è stata particolarmente evidente sui codici rossi dove il medico del 118 dell’Asl di Benevento impiega un’ora per raggiungere il luogo dell’intervento.

