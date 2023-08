Calcio: Sousa, ‘mercato? Rispondano De Sanctis e Iervolino, l’organico è incompleto’

Salerno, 12 ago. – (Adnkronos) – “Iervolino ha promesso una rosa più forte di quella dell’anno scorso e dobbiamo avere fiducia, ci sono ancora 19 giorni a disposizione e tocca a lui e al ds De Sanctis dare le risposte”. Lo dice l’allenatore della Salernitana Paulo Sousa, in merito alle difficoltà sul mercato della squadra granata. “Le risposte ve le devono dare il direttore e il presidente, io avevo parlato con entrambi già prima della fine dello scorso campionato ed era chiaro di cosa avessimo bisogno -aggiunge il tecnico portoghese in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Ternana-. C’era bisogno della punta centrale, di due esterni alti, di due centrocampisti, di un centrale difensivo che possa agire da terzino. Volevamo cambiare caratteristiche. Oggi questa rosa ha bisogno anche di un trequartista in più”.

In vista della partita con gli umbri, Sousa ammette di essere “obbligato a gestire con molta difficoltà un organico corto”. L’allenatore della Salernitana dà diverse indicazioni di formazione: “Costil giocherà in coppa, Ochoa in campionato. Mazzocchi non sarà convocato. Dia si sta riprendendo dagli infortuni e si sta integrando”. Su Coulibaly Sousa sembra avere le idee chiare: “L’impegno che ha dimostrato in queste settimane e l’assenza di alternative nel ruolo mi dà l’idea che potrebbe restare anche per tutto l’arco della stagione”.