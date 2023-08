Calcio: Roma, Matic va al Rennes, giallorossi su Paredes

Roma, 12 ago. – (Adnkronos) – Nemanja Matic e la Roma si seperano. Il centrocampista serbo classe ’88, arrivato nella capitale la scorsa estate, partirà per la Francia e andrà al Rennes per 3 milioni di euro bonus compresi. Secondo quanto riporta Sky Sport, non è stato un addio pacifico anche con l’allenatore José Mourinho che è sempre stato il suo paladino. La Roma ha cercato di farlo restare ma dagli atteggiamenti di Matic si è capito che sarebbe stato controproducente. Per questo motivo il club ha deciso di dare l’ok alla sua partenza. I motivi del calciatore sono personali, non economici: il serbo nei due anni in Francia prenderà più o meno la stessa cifra che avrebbe percepito rimanendo in giallorosso. Ora per la Roma si apre un nuovo capitolo, con Leandro Paredes che rappresenta la prima scelta per sostituire Matic: si sta cercando l’intesa con il Paris Saint Germain.