Calcio: Rocchi, ‘tolleranza zero per il razzismo, al primo accenno fermiamo il gioco’

Cascia, 12 ago. – (Adnkronos) – “Tolleranza zero per il razzismo, dal primo minuto della prima partita. E’ un fenomeno intollerabile e siamo stufi, nessuno si deve permettere di portare il razzismo su un campo di calcio”. Lo dice il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi nell’incontro con i direttori di gara che ha conclude il raduno pre campionato a Cascia. “Non si aspetterà il primo annuncio a gioco in corso prima di procedere all’interruzione, al primo coro ci sarà immediatamente l’interruzione della gara e l’annuncio -prosegue Rocchi-. Al primo accenno ci fermeremo per uno o due minuti. Senza annunci preventivi perché sono superati. Poi spetterà all’ufficiale di pubblica sicurezza decidere se sospendere la gara se i gesti razzisti vanno avanti”.