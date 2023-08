Brighton, 12 ago. – (Adnkronos) – Comincia bene il cammino in Premier League del Brighton di Roberto De Zerbi, che in casa nella prima giornata di campionato rifila un poker al neopromosso Luton Town. Per i ‘Seagulls’ a segno March al 36′ del primo tempo prima delle reti nella ripresa di Joao Pedro (rigore al 26′), Adingra al 40′ e Ferguson al 50′, intervallate dal gol dal dischetto di Morris al 36′.