Brisbane, 12 ago. – (Adnkronos) – Dopo Spagna e Svezia, l’Australia è la terza semifinalista dei campionati del mondo di calcio femminile, in corso di svolgimento ‘down under’ tra la Nuova Zelanda e l’Australia. Al Suncorp Stadium di Brasbane le padrone di casa superano ai calci di rigore la Francia per 7-6 dopo che sia i tempi regolamentari sia i supplementari si sono chiudo sullo 0-0. Le ‘aussie’ aspettano la vincente tra Colombia e Inghilterra in campo alle 12.30 a Sydney.