Calcio: Mondiale femminile, Inghilterra batte 2-1 in rimonta la Colombia e vola in semifinale

Sydney, 12 ago. – (Adnkronos) – L’Inghilterra è l’ultima semifinalista del mondiale di calcio femminile in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. All’Accor Stadium di Sydney le inglese superano 2-1 in rimonta la Colombia grazie alle reti di Lauren Hemp nel recupero del primo tempo e Alessia Russo al 18′ della ripresa che rispondono al gol delle sudamericane di Leicy Santos al 44′. L’Inghilterra affronterà l’Australia il prossimo 16 agosto, l’altra semfinale vedrà sfidarsi a Ferragosto Spagna e Svezia.