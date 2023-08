Firenze, 12 ago. – (Adnkronos) – “Sono molto contento, è un’opportunità importante per la mia carriera. Spero di essere presto in città per mettermi a disposizione dell’allenatore”. Queste le prima parole del nuovo attaccante della Fiorentina Lucas Beltran, ai microfoni del Tgr Toscana, appena sbarcato all’aeroporto di Fiumicino. Stasera il 22enne argentino sarà al ‘Franchi’ per l’amichevole tra i viola e l’Ofi Creta.