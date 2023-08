Bolzano: Salvini, ‘ottima notizia accordo con movimento sindaco Bianchi’

Roma 12 ago. (Adnkronos) – – “Accordo tra la Lega e il movimento civico Uniti per l’Alto Adige guidato dal sindaco Christian Bianchi in vista delle prossime elezioni provinciali. È un’ottima notizia ed è la dimostrazione della nostra grande attenzione al buon governo, al territorio e agli amministratori locali”. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini.

“Nelle prossime settimane -aggiunge- sarò a Bolzano, per spiegare le tante cose fatte dalla Lega al governo nazionale e preparare al meglio le elezioni locali”.