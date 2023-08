La maglia da titolare nel test amichevole di ieri contro la Roma Primavera non cambia le carte in tavola. L’intenzione di Mattia Viviani è quella di andar via e di conservare la Serie B, cosa che in questo momento potrebbe garantirgli solo il Cosenza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia