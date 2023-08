Basket: Gasol, ‘avrei voluto Kobe Bryant qui con me alla Hall of Fame, mi mancherà per sempre’

Springfield, 12 ago. -(Adnkronos) – Quello di vedere il proprio nome impresso accanto ai grandi che hanno scritto la storia del gioco è un onore riservato a pochi. Non c’è dubbio quindi che per Pau Gasol, il cui ingresso nella Hall of Fame avverrà stanotte, questo sia un momento di grande gioia e soddisfazione, in qualche modo l’approdo finale di una carriera straordinaria. Allo stesso tempo, però, l’ingresso nella Hall of Fame è anche l’occasione per guardarsi indietro e ripercorrere le tappe del percorso che ha portato Gasol fino a Springfield. E in quel percorso, una parte importante, anzi fondamentale, l’ha avuta un compagno e amico che non c’è più: Kobe Bryant.

“Certamente gli avrei chiesto di introdurmi qui alla Hall of Fame, e spero che avrebbe accettato” ha dichiarato il catalano intervistato da Rachel Nichols, “credo che sarebbe stato orgoglioso di farlo”. “Mi mancherà stasera” ha poi aggiunto Gasol, “ma credo che mi mancherà per sempre. Di certo, però, sono questi momenti davvero speciali che vorresti condividere con le persone che ami”. La speranza, ha infine dichiarato Gasol, è che sia presente almeno Vanessa, la vedova di Kobe Bryant. A introdurre il due volte campione NBA nella Hall of Fame saranno un suo idolo d’infanzia, Toni Kukoc e una leggenda dei Los Angeles Lakers e di tutta la NBA come Kareem Abdul-Jabbar.