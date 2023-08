Atletica: Mondiali, forfait della statunitense McLaughlin-Levrone

Roma, 12 ago. – (Adnkronos) – Sydney McLaughlin-Levrone non gareggerà ai campionati del mondo di atletica leggera. La 24enne statunitense, campionessa olimpica e mondiale dei 400 metri ad ostacoli, ha annunciato ieri che un infortunio al ginocchio la terrà fuori dalla manifestazione iridata, al via sabato 19 agosto a Budapest, in Ungheria. “Sono triste nell’annunciare che devo rinunciare ai Campionati del Mondo di quest’anno a Budapest -scrive McLaughlin-Levrone su Instagram-. Ho bisogno recuperare da un piccolo problema al ginocchio in modo da poter essere completamente in forma per le Olimpiadi di Parigi del prossimo anno. Non vedo l’ora di rivedere presto tutti in pista“. McLaughlin-Levrone è la campionessa olimpica e mondiale in carica nei 400 metri ad ostacoli femminili e detiene il record mondiale della specialità con 50″68. In questa stagione, la 24enne si era concentrata sui 400 metri piani femminili ed era considerata una delle principali contendenti per l’oro nella specialità ai Mondiali dopo aver fatto segnare la miglior prestazione mondiale stagionale ai campionati statunitensi di inizio luglio.