Abbattere i tempi di “intervento salvavita” in caso di arresto cardiaco in luoghi pubblici. E’ l’obiettivo prioritario del Progetto First Responder -Benevento Cardio-Protetta -, teso al posizionamento di una rete di defibrillatori su tutto il territorio cittadino, all’educazione cittadina sulle manovre di primo soccorso, alla formazione di First responder (prestano primo soccorso in situazioni di emergenza) e alla creazione di un APP di allerta per i soccorritori.

