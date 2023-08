Trasporti: Tosi (Fi), ‘cancellato contributo annuale ad Art’

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “Cancellato finalmente l’obolo annuale che gli autotrasportatori dovevano pagare all’Art. La proposta di Forza Italia, nata da un mio precedente emendamento del decreto sulla Pubblica amministrazione, è stata accolta nel decreto Omnibus”. A dirlo Flavio Tosi, deputato di Forza Italia e vicepresidente dalla commissione Trasporti alla Camera. “Era ingiusto che il settore degli autotrasportatori, settore libero e privato che opera nel mercato e non necessita di slot e concessioni pubbliche, fosse sottoposto all’obbligo di versare l’obolo ad Art. In questi mesi mi sono confrontato con la Fai e le associazioni degli autotrasportatori e poi ho interloquito con il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Risultato? Le competenze sul settore autotrasporti sono state trasferite dall’Art al ministero e l’obolo è stato cancellato. Ringrazio il sottosegretario Ferrante, che ha portato avanti per Forza Italia questo impegno. Impegno politico che il nostro partito aveva assunto all’inizio della legislatura. Ma un plauso va anche al ministro Salvini, perché se è vero che l’egida politica dell’iniziativa è di Forza Italia, Salvini ha dato un deciso sostegno”, conclude Tosi.