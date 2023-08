Suppletive Monza: Pci schiera Di Modugno

Milano, 11 ago. (Adnkronos) – “Il Partito comunista italiano intende partecipare alle elezioni politiche suppletive del Senato, collegio di Monza e Brianza, con il candidato Domenico Di Modugno”. Così, in una nota, il Pci.

Nato a Nova Milanese, in provincia di Monza Brianza, Di Modugno ha 67 anni e svolge lavoro autonomo. Alla tornata elettorale del 22 e 23 ottobre sfiderà Adriano Galliani e Marco Cappato per ricoprire il seggio rimasto vacante dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi.