Ha perso il controllo per cause che restano da accertare del mezzo trivella che stava conducendo, riportando ferite molto gravi che poi ne hanno causato il ricovero in ospedale in condizioni serie. Quanto occorso ad un operaio di 59 anni mentre conduceva mezzo pesante con trivella a Castelpagano nella contrada Scarciello.

