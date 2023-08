Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “Nel caso in cui, per paradosso, la soluzione a questi problemi fosse il salario minimo legale, cosa che a mio avviso non è, occorrerebbe comunque attestarsi su una proposta intermedia, che non sarà mai 9 euro l’ora. La soglia, per come l’opposizione ha posto il suo ragionamento, è ideologica ”. Così Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera, ospite di ‘Agorà estate’ su Raitre.