Salario minimo: Marattin (Iv), ‘no a incontro con Meloni, abbiamo già fatto proposta per modifica’

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “Noi di Italia viva non parteciperemo all’incontro di oggi perché abbiamo già presentato da tempo la nostra proposta di modifica alla proposta di salario minimo (emendamento 2.4 Marattin, Boschi, Del Barba: il livello del salario minimo non sia stabilito a caso, ma dalla commissione tecnica sulla base delle caratteristiche produttive italiane)”. Lo scrive su Twitter Luigi Marattin, deputato di Italia viva.

“Detto ciò – continua l’esponente renziano -, sarebbe bello se dall’incontro di oggi tra governo e (parte delle) opposizioni venisse fuori una proposta unitaria per alzare i salari in Italia. Un pacchetto del genere: detassazione completa della contrattazione di secondo livello, incentivi alle fusioni di piccole e piccolissime realtà imprenditoriali, veloce attuazione del principio di delega fatto approvare da Italia viva e Azione in delega fiscale alla Camera: detassazione degli utili destinati a schemi di partecipazione dei lavoratori, incentivi allo spostamento di capitale e lavoro dai settori a basso valore aggiunto (che pagano salari da fame) a quelli ad alto valore aggiunto e stabilizzazione della riduzione del cuneo contributivo e rapida attuazione della riforma Irpef concentrando le riduzioni sul ceto medio, che da solo sopporta la gran parte del peso fiscale sul lavoro”.