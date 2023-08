Salario minimo: Magi, ‘se incontro a vuoto ci si vede in Parlamento’

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “No alle passerelle e no alle prese in giro: se oggi Giorgia Meloni si presenta con un’apertura al nostro testo e, sulla base di quello, vuole discutere, bene; se invece dovesse essere un incontro a vuoto, nel quale la premier ripresenta il suo no al salario minimo, allora meglio non prendersi in giro e rivedersi in Parlamento per votare la proposta di legge delle opposizioni: lì vedremo chi è a favore e chi è contro. Questo è lo spirito con cui oggi pomeriggio +Europa andrà a Palazzo Chigi”. Lo afferma il segretario e deputato di +Europa, Riccardo Magi.