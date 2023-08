Pnrr: Furfaro (Pd), ‘parlamentari destra più interessati a poltrone, noi pronti a collaborare’

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “Dopo gli imbarazzanti silenzi di questi giorni, finalmente i parlamentari della destra hanno ritrovato la parola. Purtroppo, anziché mettersi al fianco del sindaco e del comune per difendere il proprio territorio e lottare per vedere finanziati progetti che aiuteranno i pratesi, preferiscono proteggere il governo e il ministro Fitto che, come sottolineato dal Servizi studi della Camera, lascia interventi senza risorse certe. Buchi che i comuni non sanno come affrontare. Dopo un anno di governo, e dopo aver lucrato per anni dall’opposizione, la destra e i parlamentari del territorio dimostrano di avere tanto a cuore le poltrone e poco la propria comunità. Noi siamo pronti a cooperare e collaborare con il sindaco di Prato e quelli della provincia per non perdere i fondi del Pnrr”. Lo dichiara Marco Furfaro, deputato e membro della segreteria nazionale del Partito democratico.

“Spiace constatare che la destra e i suoi parlamentari siano molto più interessati alle polemiche e a difendere l’indifendibile, anziché lottare per Prato e la sua comunità. Il problema non è il sindaco Biffoni che sta dando battaglia con tutte le sue forze per non perdere fondi che significano investimenti, strutture e servizi per Prato, il problema è un governo incapace e un territorio completamente lasciato isolato dalla destra. Noi continueremo a difendere la comunità pratese, anche da quei parlamentari che non sono riusciti a ottenere una cosa che fosse una per Prato e la sua provincia”, conclude Furfaro.