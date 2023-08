Pavia: spara due colpi di pistola contro l’auto di un nomade, 37enne arrestato

Milano, 11 ago. (Adnkronos) – Ha esploso due colpi di pistola contro l’auto di un pregiudicato residente al campo nomadi di via Piacenza, frantumando i vetri del veicolo. Uno dei colpi ha anche oltrepassato la parete dell’abitazione del nomade, in quel momento vuota. Per questo un 37enne è stato arrestato. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri a Voghera, nel pavese.

A rintracciare l’uomo, anch’egli pregiudicato, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Voghera, unitamente a personale del commissariato cittadino. Individuato attraverso alcune testimonianze acquisite dagli agenti del commissariato, è stato poi localizzato dai militari dell’Arma mentre era alla guida della propria auto, nel centro abitato di Voghera. Fermato, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di una pistola tipo revolver calibro 38, illegalmente detenuta.

E’ stato quindi arrestato per tentato omicidio e detenzione illegale d’arma e trasferito al carcere di Pavia.