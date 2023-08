Migranti: Battilocchio (Fi), ‘serve piano Marshall o avremo nuove Lampedusa’

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “Grazie al nostro governo” la questione dell’immigrazione “è finalmente nell’agenda a Bruxelles, come dimostrano gli ultimi Consigli europei. Ma l’Europa deve essere più compatta, operativa e risoluta perché la gestione dei flussi migratori non può essere affrontata solo dagli Stati di confine, sempre con i canoni dell’emergenza. È ora che l’Ue faccia la sua parte”. Così Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione del partito, in un intervento su Il Giornale. “Occorre subito un Piano Marshall per i migranti – prosegue -. Un grande piano di sviluppo e interazione tra i due continenti basato su due grandi obiettivi: consentire ai Paesi africani prerogative indispensabili per lo sviluppo e dare la possibilità all’Europa di difendere posizioni geostrategiche. Altrimenti avremo nuove Lampedusa”.