Intercettazioni: Rotelli (Fdi), ‘in decreto misure incisive contro criminalità ambientale’

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “Non bastano buone leggi per tutelare l’ambiente e l’ecosistema se non si presta la massima attenzione alle sanzioni legate alla loro inosservanza così come agli strumenti per il loro accertamento”. Lo ha dichiarato il presidente della commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Rotelli.

“L’estensione delle più incisive modalità di utilizzo delle intercettazioni, a oggi riservate ai reati di criminalità organizzata, anche al reato di traffico illecito di rifiuti – ha continuato -, così come l’inasprimento qualitativo e quantitativo delle pene per gli incendi boschivi intervengono su due dolenti dossier ambientali connessi alla lotta al traffico di rifiuti sul nostro territorio così come alla tutela del nostro straordinario patrimonio boschivo”. “Ritengo che dotare gli organi inquirenti e la magistratura di apparati sanzionatori adeguati così come di incisivi strumenti per individuare i responsabili sia la prova più tangibile di un impegno del governo sul fronte ambientale nei fatti al di là di ogni pretestuosa critica al suo operato”, ha concluso Rotelli.