Inflazione: Calandrini (Fdi), ‘cresce reddito famiglie, valide misure del governo, avanti così’

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “I numeri continuano a dimostrare la validità delle misure varate dal governo Meloni e smentiscono le polemiche delle opposizioni. In Italia cresce il reddito familiare reale pro capite e l’inflazione scende. Tra i Paesi del G7 il reddito è cresciuto solo nella nostra Nazione e negli Stati Uniti, mentre è sceso in Canada, Francia, Germania e Regno Unito. Le misure del governo Meloni per contrastare il caro vita, non ultima l’intervento deciso sul taglio del cuneo fiscale, si sono rivelate efficaci. La via tracciata dal governo è quella giusta e ora lo confermano anche i dati”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio e coordinatore provinciale di Latina.