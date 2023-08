Potrebbe essere partito da un corto circuito il rogo in un appartamento di via Vittorio Emanuele, nel centro urbano di San Leucio del Sannio. Il fatto mercoledì sera, intorno alle 23. Attimi di terrore per una donna che era all’interno della casa al momento dell’incendio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia