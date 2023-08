Ferragosto: A.Fontana e Mazzali, ‘Lombardia da visitare, territorio tutto da scoprire’

Milano, 11 ago(Adnkronos) – “Ci avviciniamo alla festività del Ferragosto. Un’occasione per visitare la nostra regione, per andare alla scoperta delle bellezze che può offrire il nostro straordinario territorio”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“È un consiglio che mi sento di dare a tutti -prosegue il governatore- in particolare alle persone che non potranno prendersi un periodo di vacanza lontano dalla propria abitazione. La Lombardia sa sorprendere, è meravigliosa nella sua varietà e merita di essere visitata e conosciuta a fondo”.

“La Lombardia offre esperienze incredibili sotto tutti i punti di vista -evidenza l’assessore regionale al Turismo, Moda e Marketing territoriale, Barbara Mazzali-. Dai laghi alle montagne, fino al turismo culturale. Dai dati emerge un aumento esponenziale dei viaggi all’ultimo minuto: per chi non ha ancora deciso dove andare in vacanza, il consiglio è di consultare il sito ‘In-Lombardia’ che raccoglie proposte e opportunità per vivere al meglio il nostro territorio. I laghi sono indiscutibilmente la superstar della stagione, registrando ‘sold out’ ormai da Pasqua. Ma non sono da meno le nostre montagne, che riscuotono un grandissimo successo tra chi cerca una vacanza più ‘lenta’ e a contatto con la natura. La Lombardia sta facendo il pieno di turisti italiani e stranieri”.