Non solo Viviani e Acampora, anche Gabriele Moncini resta con un piede e mezzo fuori dal Benevento. Per il futuro dell’attaccante Pistoiese è ancora tutto in ballo e le pretendenti restano le stesse di una settimana fa. Nessuna di queste si è ritirata dalla corsa: non l’ha fatto il Modena, che ha presentato un’offerta che la Strega ha considerato sottodimensionata rispetto al valore del giocatore; non l’ha fatto la Reggiana, nonostante i recenti arrivi di Pettinari e Vido; non l’ha fatto lo Spezia che però deve decidere se accontentare i desiderata di Alvini – che stravede per Moncini – o se rivolgersi al mercato estero per riempire il vuoto lasciato da M’Bala Nzola, finito alla Fiorentina.

