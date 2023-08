“L’obiettivo è riqualificare, in termini ambientali ed ecologici, l’area di Ponte Rotto, e definire così un nuovo rapporto tra l’area archeologica, l’asse viario della via Appia Antica – oggi candidata a divenire Patrimonio dell’Umanità Unesco – il fiume Calore e i centri urbani limitrofi-confinanti, componendo conseguentemente un nuovo utilizzo per questi spazi, sia da un punto di vista ambientale che socio-culturale”.