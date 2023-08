Prendere o lasciare. Il Benevento ha fatto la sua richiesta al Cosenza per lasciar partire Mattia Viviani e ora sta al club rossoblù decidere se assecondarla o se lasciar perdere. Probabile che alla fine la società del presidente Guarascio allarghi i cordoni della borsa, anche per soddisfare le esigenze di Fabio Caserta che ha chiesto espressamente un sacrificio per un innesto di qualità in mediana. L’affare, dunque, potrebbe andare in porto, sebbene ancora non ci siano gli accordi definitivi.

