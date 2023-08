Rovereto: Loizzo (Lega), ‘incredibile pensare che 56 dosi di eroina siano per uso personale’

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Ho letto l’intervista rilasciata a Open dal pm di Rovereto, Viviana Del Tedesco, e francamente sono stupita dal fatto che un magistrato dica che ‘con 57 dosi di eroina non ti arrestano nemmeno in Olanda'”. Lo afferma Simona Loizzo, deputata della Lega e membro della commissione sanità di Montecitorio. “Il pm nell’intervista descrive l’assassino della signora Ines quasi come un modello, aggiungendo che 56 dosi di eroina non rappresentano un motivo per essere arrestati. A nostro avviso, invece, si tratta di uno spacciatore etilista che andava arrestato – conclude Loizzo – e non riusciamo a non essere perplessi per quanto letto”.