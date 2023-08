Milano: suicidio Ruffino, in corso autopsia

Milano, 10 ago. (Adnkronos) – E’ in corso, all’istituto di Medicina legale di Milano, l’autopsia di Luca Giuseppe Reale Ruffino, il presidente della holding Visibilia, ex gruppo della ministra del Turismo Daniela Santanché, che si è suicidato sabato sera 5 agosto con un colpo di pistola nel suo appartamento in via Spadolini. L’esame autoptico, a cui partecipano consulenti della procura che indaga per istigazione al suicidio, servirà a capire l’orario del decesso e a escludere che l’imprenditore avesse malattie che possano spiegare il gesto volontario.

Al momento non sono emerse evidenze su patologie gravi, ma ci vorrà tempo prima della relazione ufficiale da parte degli esperti di Medicina legale. I figli del manager, Mattia e Mirko, hanno piena fiducia nell’operato della magistratura e non hanno nominato propri esperti.