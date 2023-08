Maltempo: Simiani (Pd), ‘caos governo infrastrutture, Bignami sotto stress delira’

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Il vice ministro Bignami è evidentemente sotto stress. Il governo, in particolar modo sulle infrastrutture, non ne sta azzeccando una: spreca decine di milioni di euro per assumere dirigenti per il ponte sullo Stretto, litiga con l’Ue per i costi dei biglietti aerei, non interviene sul sistema ferroviario nazionale in tilt da settimane, ma continua a fare decreti vuoti senza intervenire per risolvere i problemi reali dei cittadini e degli utenti, se la prende con il Pd per i continui ritardi dei risarcimenti per le alluvioni. Il ministro Salvini ha finalmente un degno sostituto”. Lo dichiara Marco Simiani, capogruppo del Partito democratico in commissione Ambiente alla Camera.