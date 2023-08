Maltempo: Colombo (Fdi), ‘Schlein aveva anche delega a montagne e aree interne’

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Spesso i comunicati stampa si aprono con la frase di rito ‘apprendo con sorpresa’, ma ormai quando leggo le dichiarazioni dei dirigenti del Pd non riesco a sorprendermi di nulla. La capogruppo alla Camera Chiara Braga e il senatore Boccia hanno accusato il viceministro Bignami di avere mentito per avere detto la verità e cioè che Elly Schlein ha avuto per anni la delega al clima quando era assessore alla regione Emilia Romagna. Francamente non capisco come i due possano accusare l’onorevole Bignami di avere mentito quando sul sito istituzionale della regione il fatto è confermato a chiare lettere. Nero su bianco. In effetti, Elly Schlein non aveva la delega al clima ma al patto per il clima: forse è stata questa sottigliezza a scatenare la reazione scomposta del duo Schlein-Boccia. Sta di fatto che, se l’alluvione è veramente da imputarsi ai cambiamenti climatici, non vedo chi altro avrebbe dovuto occuparsene”. Lo dichiara Beatriz Colombo, deputata di Fratelli d’Italia, che poi conclude: “Ma c’è di più: visto che i dirigenti Pd sono così attenti alle deleghe dei nostri assessori, faccio loro notare che dal 28 febbraio 2020, quindi da più di tre anni prima del disastro del maggio scorso, Elly Schlein aveva anche la delega a ‘Montagna e Aree Interne’, esattamente i luoghi dove il maltempo ha causato danni e vittime”.